Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, я не знаю что делать... Найдите удельную теплоемкость чугуна, если при остывании чугунной детали массой 25 кг от 130 °С до 80 °С выделяе тся 0,650 МДж теплоты.

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Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, я не знаю что делать... Найдите удельную теплоемкость чугуна, если при остывании чугунной детали массой 25 кг от 130 °С до 80 °С выделяе тся 0,650 МДж теплоты.

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