Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, я не знаю что делать... Найдите удельную теплоемкость чугуна, если при остывании чугунной детали массой 25 кг от 130 °С до 80 °С выделяе тся 0,650 МДж теплоты.
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Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, я не знаю что делать... Найдите удельную теплоемкость чугуна, если при остывании чугунной детали массой 25 кг от 130 °С до 80 °С выделяе тся 0,650 МДж теплоты.
Ответ(ы):
Гость:
Q=cm(t2-t1) c=Q/(m(t2-t1)) c=650000/(25(130-80))=520Дж/кгС
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