Здравствуйте помогите написать сочинение на тему"у меня есть чувство юмора"с планом и с какой нибудь шуткой как я подшутил над своим другом.

Здравствуйте помогите написать сочинение на тему"у меня есть чувство юмора"с планом и с какой нибудь шуткой как я подшутил над своим другом.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
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