Здравствуйте. Помогите пожалуйста написать сочинение на тему : почему я хочу поехать учиться в Китай и мой приблизительный план обучения.Мне для галоч ки нужно.

я хочу научиться китайскому языку для того что бы в дальнейшем свободно говорить на китайском , и это ещё не предел. В дальнейшем я хочу изучать и иные языки мира, хочу познать языки всех стран. -Почему мне нужен Китайский язык? -Для того что бы в дальнейшем я мог спокойно говорить на Китайском языке и может стану переводчиком. У меня нет желания развлечений, Я хочу лишь научиться Китайскому языку, Учился в самой суровой школе и по этому с дисциплиной и единой формой ознакомлен хорошо. -Почему я хочу учиться именно в Китае...? -Потому что в нашей стране нет среды и общения на Китайском что бы научиться языку, для этого мне и важно учиться в Китае, для того что бы была среда. Даже в школе ещё я знал как здороваться с Азиатами меня научил друг и с тех пор я не забыл. В общем,я хочу очень научиться языку...