Здравствуйте,напишите пожалуйста внешние качества,поведение,характер Царевны, Королевича Елисея,богатырей,Царицы,Чернухи.Из сказки сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.А. С.Пушкин

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Здравствуйте,напишите пожалуйста внешние качества,поведение,характер Царевны, Королевича Елисея,богатырей,Царицы,Чернухи.Из сказки сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.А. С.Пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Царевна была доброй милой хорошой королевиць елисей был мужественый храбрый серцелюбивый богатыри были равно душные гостиприимые храбрые царица была злой ленивой тупой церкевка была трудолюбивая усердная гостеприимная добрая упрямая
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