Здравствуйте,нужно придумать коломыйку

Разное
Здравствуйте,нужно придумать коломыйку
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Гость:
Я не знаю извини в интернете должно быть
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