Здравствуйте!Пмогите написать сочинение на тему "Описание моей комнаты" 10-12 предложений , даю 30 баллов , очень срочно - до завтра !!! Заранее спасибо!
Разное
Здравствуйте!Пмогите написать сочинение на тему "Описание моей комнаты" 10-12 предложений , даю 30 баллов , очень срочно - до завтра !!! Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Моя комната очень яркая. в ней есть и коробка игрушек ,и коробка инструментов которые папа постоянно туда их ложит , говорит там надёжней. Моя кровать трансформер, раздвигается и задвигается. На моём столе всегда порядок, а что косается поласа... ну... он тоже всегда чистый. В моей комнате бегает мой хорёк (имя придумай сам (а) ) . Я каждый день в комнате играю в машинки (или в куклы, зависит от пола человека) у меня вся коллекция Hot wylls (или барби). Моя комната большая. а дальше попробуй как нибудь сам...
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