Здравствуйте!Помогите?подготовить сообщение о населении культуре одной из стран. Тема сообщения, план сообщения, важная информация.

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Бразилия, полная официальная форма — Федеративная Республика Бразилия[5] (порт. Repblica Federativa do Brasil, слушать (инф.)) — крупнейшее по площади и населению государство в Южной Америке и единственноепортугалоязычное на американских континентах. Территория — 8 514 215,9 км, что составляет 5,7 % от площади всейсуши мира. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и по численности населения[1][2]. Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия[6][7][8] — совпадает с русским названием страны. Бразилия была колонией Португалии с момента высадки Педру Алвареша Кабрала на берегу Южной Америки в 1500 году до объявления независимости в 1822 году в виде Бразильской империи[1]. Бразилия стала республикой в 1889 году, хотя двухпалатный парламент, сегодня называемый Конгрессом, уходит корнями к 1824 году, когда была ратифицирована первая конституция[1]. Текущая конституция определяет Бразилию как федеративную республику, являющуюся союзом Федерального округа, 26 штатов и 5564 муниципалитетов[9][10]. Бразилия имеет девятую по величине номинального ВВП экономику в мире[11] и седьмую по ВВП, рассчитанному попаритету покупательной способности[12]. Экономические реформы принесли стране международное признание[13]. Бразилия состоит в таких международных организациях, как ООН, G20, ВТО, Меркосур и Союз южноамериканских наций, а также является одной из стран БРИКС.