Здравствуйте!Спасибо.Доброй ночи!Пожалуйста.Извините,пожалуйста.До свидания!Простите,пожалуйста.До встречи!Спокойной ночи!Добрый день!Извените,я виноват.Всего хорошего!Прощайт е!Благодарю вас!Выскажите мнение:почему э...

Здравствуйте!Спасибо.Доброй ночи!Пожалуйста.Извините,пожалуйста.До свидания!Простите,пожалуйста.До встречи!Спокойной ночи!Добрый день!Извените,я виноват.Всего хорошего!Прощайт е!Благодарю вас!Выскажите мнение:почему эти слова иногда называют "волшебными словами"русской речи?В чём волшебная сила этих слов?Почему оти так необходимы?Выпишите слова в таком порядке:слова приветствия,слова прощания,слова благодарности,слова извенения.