Земля рухається навколо Сонця зі швмдкістю 180000 км/год.Виразіть цю швидкість у мет??ах за секунду.Яку відстань пройде Земля за півроку ?

Физика

Земля рухається навколо Сонця зі швмдкістю 180000 км/год.Виразіть цю швидкість у мет??ах за секунду.Яку відстань пройде Земля за півроку ?

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