Земная кора материкового типа отличается от земной коры океанического типа 1)Меньшей мощностью (толщиной) 2)Отсутствием в своём составе осадочного слоя 3)Наличием в св оём составе «гранитного» слоя 4)Наличием в ...

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Земная кора материкового типа отличается от земной коры океанического типа 1)Меньшей мощностью (толщиной) 2)Отсутствием в своём составе осадочного слоя 3)Наличием в св оём составе «гранитного» слоя 4)Наличием в своём составе «базальтового» слоя

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