Зерно высыпающееся из мешка высыпается не по кругу ровным слоем а образует кучу к??нической формы с какой силой это связано

Физика

Зерно высыпающееся из мешка высыпается не по кругу ровным слоем а образует кучу к??нической формы с какой силой это связано

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