Зерно высыпающееся из мешка высыпается не по кругу ровным слоем а образует кучу к??нической формы с какой силой это связано

Физика
Зерно высыпающееся из мешка высыпается не по кругу ровным слоем а образует кучу к??нической формы с какой силой это связано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трения, однако. Сила трения препятствует равномерному рассыпанию зёрен.
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