Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено: А) Конституцією України; Б) законам...

Право

Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено: А) Конституцією України; Б) законами України; В) законами України та міжнародними договорами; Г) міжнародними договорами.

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