Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено: А) Конституцією України; Б) законам...
Право
Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено: А) Конституцією України; Б) законами України; В) законами України та міжнародними договорами; Г) міжнародними договорами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено: А) Конституцією України.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Литосфера-.......В зависимости от ............. и ........, земная кора делится на ............ и ...........Главное отличия материковой и океаниче...
Алгебра
Помогите срочно! Алгебра, 7 класс 1. Задайте формулой функцию, если известно, что в каждой паре соответствующих значений аргумента х и функции у:...
Английский язык
Закончи текст вписав в него недостающие слова из рамки.trees,clear,flowerbeds,spring,bright,lot.1)It is late April.April is a............month.2) T...