Жай бөлшектерді қысқартып, содан сон ондык болшек туринде жазындар 500 ден 35 800 ден 24 600 ден 66 200 ден 82 700 ден 63 500 ден 95
Математика
Жай бөлшектерді қысқартып, содан сон ондык болшек туринде жазындар 500 ден 35 800 ден 24 600 ден 66 200 ден 82 700 ден 63 500 ден 95
Ответ(ы):
Гость:
1)100 ден 7=0,07 2)100 ден 3=0,03 3)100ден 11=0,11 4)100ден41=0,41 5)100ден 9=0,09 6)100ден 19=0,19
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