Жай бөлшектерді қысқартып, содан сон ондык болшек туринде жазындар 500 ден 35 800 ден 24 600 ден 66 200 ден 82 700 ден 63 500 ден 95

Математика
Жай бөлшектерді қысқартып, содан сон ондык болшек туринде жазындар 500 ден 35 800 ден 24 600 ден 66 200 ден 82 700 ден 63 500 ден 95
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)100 ден 7=0,07 2)100 ден 3=0,03 3)100ден 11=0,11 4)100ден41=0,41 5)100ден 9=0,09 6)100ден 19=0,19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
678. Выразить в метрах a) 4,2 MM, ,45,21 дм, 0,054 см, 88,3 дм, 0,05мм б) 0,85 cм, 0,054 KM, 88,3 дм,0,05мм; B) 21,3 дм, 8300,5 cм,0,48мм , 8,08 KM...
Ответить
Литература
Как можно ещё назвать музыкальную пьесу?
Ответить
Математика
Найдите значение выражения sin(П-arcsin 2/5)
Ответить
Математика
Очень надо!! Составь выражения: Собака погналась за бабочкой, когда расстояние ??ежду ними было "А" метров. Скорость собаки m м/с, а скорость ...
Ответить
Математика
Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18ч.Определи скорость каждого поезда,если растаяние между город...
Ответить