Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количество теплоты? …..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
Физика
Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количество теплоты? …..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как соединение параллельное, то напряжение на проволоках одинаковое. Поэтому Q=IUt=U²t/R . Размеры проволок одинаковы поэтому сопротивление R определяется удельным сопротивлением: R=ρL/S. Значит Q обратно пропорционально ρ. Удельное сопротивление меди меньше удельного сопротивления железа, поэтому на медной проволоке выделится больше теплоты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Математика
4 дм 8 см + 5м 7см, 7км 45м-3км 354м,49м 7мм-18 дм 5 см, 2 т 57 кг-32ц 6 кг,55 мин 6с-28 мин 34 с,8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин ответы