Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количество теплоты? …..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)

Физика
Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количество теплоты? …..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как соединение параллельное, то напряжение на проволоках одинаковое. Поэтому Q=IUt=U²t/R . Размеры проволок одинаковы поэтому сопротивление R определяется удельным сопротивлением: R=ρL/S. Значит Q обратно пропорционально ρ. Удельное  сопротивление меди меньше удельного  сопротивления железа, поэтому на медной проволоке выделится больше теплоты.
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