Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количество теплоты? …..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)

Физика

Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количество теплоты? …..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)

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