Желтый краской кто-то Выкрасил леса Стали отчего-то Ниже небеса. Ярче запылал?? Кисточки рябин найт=ди слова с нулевым окончанием
Русский язык
Желтый краской кто-то Выкрасил леса Стали отчего-то Ниже небеса. Ярче запылал?? Кисточки рябин найт=ди слова с нулевым окончанием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От чегото ниже ярче рябин
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