Жёлтый Лев крадётся к зебре через травы и камыш. Сделай писмено разбор каждого слова как часто речи.

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Жёлтый Лев крадётся к зебре через травы и камыш. Сделай писмено разбор каждого слова как часто речи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтый лев крадется к зебре через травы и камыш. =========================================================== Желтый -- прилагательное. лев -- существительное. крадется -- глагол. к -- предлог. зебре -- существительное. через -- наречие. травы -- существительное. и -- союз. камыш -- существительное.
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