Жёлтый Лев крадётся к зебре через травы и камыш. Сделай писмено разбор каждого слова как часто речи.

Гость: Гость:

Желтый лев крадется к зебре через травы и камыш. =========================================================== Желтый -- прилагательное. лев -- существительное. крадется -- глагол. к -- предлог. зебре -- существительное. через -- наречие. травы -- существительное. и -- союз. камыш -- существительное.