Женя прыгнул в высоту . результат оказался на 34см меньше чем его рост и на 10 см больше роста его сестры найди рост жени если рост его сестры 1м 5см нарисуй схему
Математика
Женя прыгнул в высоту . результат оказался на 34см меньше чем его рост и на 10 см больше роста его сестры найди рост жени если рост его сестры 1м 5см нарисуй схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертёж я нарисовать не могу, но 1м 49 см
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