Женя прыгнул в высоту . результат оказался на 34см меньше чем его рост и на 10 см больше роста его сестры найди рост жени если рост его сестры 1м 5см нарисуй схему

Математика

Женя прыгнул в высоту . результат оказался на 34см меньше чем его рост и на 10 см больше роста его сестры найди рост жени если рост его сестры 1м 5см нарисуй схему

Автор: Гость