Жил был воробей.Его звали Пудик.Он сидел на краю гнезда и пел песни.Пел,пел да и вывалился.А тут вдруг рыжая кашка ...продолжить рассказ

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Жил был воробей.Его звали Пудик.Он сидел на краю гнезда и пел песни.Пел,пел да и вывалился.А тут вдруг рыжая кашка ...продолжить рассказ

Автор: Гость