Жил был воробей.Его звали Пудик.Он сидел на краю гнезда и пел песни.Пел,пел да и вывалился.А тут вдруг рыжая кашка ...продолжить рассказ
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Жил был воробей.Его звали Пудик.Он сидел на краю гнезда и пел песни.Пел,пел да и вывалился.А тут вдруг рыжая кашка ...продолжить рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыжая кошка подбежала, вцепилась в бедного Пудика своими когтями и разорвала его. Не советую писать Это)
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