Жюри прослушало 90 чтецов и для участия в конкурсе отобрала 15 лучших из них. опреде??ите какую часть всех чтецов отобрало жюри и выразите её в процентах помогите пожалуйста очень надо

Математика

Жюри прослушало 90 чтецов и для участия в конкурсе отобрала 15 лучших из них. опреде??ите какую часть всех чтецов отобрало жюри и выразите её в процентах помогите пожалуйста очень надо

Автор: Гость