Жюри прослушало 90 чтецов и для участия в конкурсе отобрала 15 лучших из них. опреде??ите какую часть всех чтецов отобрало жюри и выразите её в процентах помогите пожалуйста очень надо
Математика
Жюри прослушало 90 чтецов и для участия в конкурсе отобрала 15 лучших из них. опреде??ите какую часть всех чтецов отобрало жюри и выразите её в процентах помогите пожалуйста очень надо
Ответ(ы):
Гость:
Если 90 чтецов - это 100%, то 15 чтецов =15*100/90= 16,66%
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