Животное которое может быть использовано в качестве биоиндикатора водоема это ??) кувшинка б) ряска в) ручейник г) дождевой червь

Биология

Животное которое может быть использовано в качестве биоиндикатора водоема это ??) кувшинка б) ряска в) ручейник г) дождевой червь

Автор: Гость