Животное которое может быть использовано в качестве биоиндикатора водоема это ??) кувшинка б) ряска в) ручейник г) дождевой червь
Биология
Животное которое может быть использовано в качестве биоиндикатора водоема это ??) кувшинка б) ряска в) ручейник г) дождевой червь
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Ответ на этот вопрос дождевой червь..
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