Жизнь каждого пренадлежить отечеству. Высказавание П.Нахимов. Соченение рассуждение. Примерно 200 слов 180-200
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Жизнь каждого пренадлежить отечеству. Высказавание П.Нахимов. Соченение рассуждение. Примерно 200 слов 180-200
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