Жук плавунец . 1 .тело покрыто чешуйками? 2 впадает в спячку в засушливые периоды ? 3 ??ело черное,посередине украшено жёлтой полосой? 4питается другими животными?
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Жук плавунец . 1 .тело покрыто чешуйками? 2 впадает в спячку в засушливые периоды ? 3 ??ело черное,посередине украшено жёлтой полосой? 4питается другими животными?
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1.Нет 2.Нет 3.Да 4.Нет
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