Жумбактын шешуи?:тарагым бар-таранбаймын.орагым бар-ора алмаймын.сакалым бар,ал б??рак мен аксакал бола алмаймын.
Қазақ тiлi
Жумбактын шешуи?:тарагым бар-таранбаймын.орагым бар-ора алмаймын.сакалым бар,ал б??рак мен аксакал бола алмаймын.
Ответ(ы):
Гость:
Бұл жұмбақтың шешуі:әтеш
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