Зимой я поймал маленького щегленка и посадил его в клетку . Я усердно ухаживал за щеглом. Но он старался улететь на волю. Пел он редко и печально. Наступила весна . Вернулись перелетные птицы . Мой щегол стал совсем беспокойным. Растворил я окно в садик, открыл дверцу клетки. С большой радостью выпорхнула птичка в окно. Сколько частей в этом тексте? какому виду относится прочитанный текст описание, повествование , рассуждение