Злая мачеха смешала горох с фасолью.Теперь в мешке462 горошины,а фасолин на 107 меньше.Сколько всего зерен должна перебрать Золушка?

Математика

Злая мачеха смешала горох с фасолью.Теперь в мешке462 горошины,а фасолин на 107 меньше.Сколько всего зерен должна перебрать Золушка?

Автор: Гость