Злая мачеха смешала горох с фасолью.Теперь в мешке462 горошины,а фасолин на 107 меньше.Сколько всего зерен должна перебрать Золушка?
Математика
Злая мачеха смешала горох с фасолью.Теперь в мешке462 горошины,а фасолин на 107 меньше.Сколько всего зерен должна перебрать Золушка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
569 зерен должна перебрать
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