Зменшуване збільшити на 2 як треба змінити від"ємник щоб різниця збільшилася на6

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Зменшуване збільшити на 2 як треба змінити від"ємник щоб різниця збільшилася на6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Щоб різниця збільшилася на 6, треба від"ємник зменшити на 6 30-14=16 30-(14-6)=30-8=22 22-16=6
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