Значение науки в жизни общества и отдельного человека
Разное
Значение науки в жизни общества и отдельного человека
Ответ(ы):
Гость:
С помощью науки общество не стоит на месте, оно эволюционирует ( например с помощью научно-технического прогресса создаются новые технологии). Для человека, получение новых знаний, чтобы потом ими воспользоваться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Почему для нормальной жизни общества необходимо чтобы все люди не только имели права но и исполняли обязанности?
Разное
Мои подружки было 5 конфет А у меня 10 а моей 3 подружки 20 конфет сколько было конфеты когда у моей 4 подружки если у неё столько же сколько у нас...
Разное
В2. Соединениями с ионной связью являются: 1) NH3 3) BaCl2 5) ZnS 2) CO2 4) Al I3 6) O2 Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число ...
Разное