Значение науки в жизни общества и отдельного человека

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Значение науки в жизни общества и отдельного человека
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С помощью науки общество не стоит на месте, оно эволюционирует ( например с помощью научно-технического прогресса создаются новые технологии). Для человека, получение новых знаний, чтобы потом ими воспользоваться
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