Значение открытий христофора колумба

Гость: Гость:

Огромное значение открытий Колумба для Испании и для всего мира оценили лишь через полвека, когда из колонизированных испанцами Мексики и Перу пошли галеоны с золотом и серебром. Достаточно сказать, что королевская казна в пересчете на золото истратила на подготовку первой экспедиции Колумба всего-навсего десять килограммов драгоценного желтого металла. А по самым скромным подсчетам, за 300 лет своего владычества в Новом Свете, Испания там добыла и вывезла оттуда золота, серебра и других ценностей на сумму, эквивалентную 3 миллионам килограммов чистого золота! Хотя впрок Испании это не пошло. Шальное золото не стимулировало развитие промышленности, прогресс и экономику страны. Испания стала колониальной империей, паразитирующей на грабеже новых земель, она безнадежно отстала от ведущих европейских держав по всем параметрам и это отставание не преодолено до сих пор.