Значение разности двух чисел равно 95. Чему будет равно значение разности, если к уменьшаемому прибавить число 18, а из вычитаемого вычесть число 7?

Математика
Значение разности двух чисел равно 95. Чему будет равно значение разности, если к уменьшаемому прибавить число 18, а из вычитаемого вычесть число 7?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X-y=95x-уменьшаемоеy-вычитаемое95-разностьЕсли Уменьшаемое увеличивается, то разность становится больше:95+18=113Если Вычитаемое уменьшается, то разность становится больше:113+7=120Значение разности будет равно 120.
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