Значение разности двух чисел равно 95. Чему будет равно значение разности, если к уменьшаемому прибавить число 18, а из вычитаемого вычесть число 7?

Математика

Значение разности двух чисел равно 95. Чему будет равно значение разности, если к уменьшаемому прибавить число 18, а из вычитаемого вычесть число 7?

Автор: Гость