значение следующих слов: рассолодели от безделья,нету... фарту;осеннюю путину,привыкли парнишкой помыкать; посадить на мушку... птицу; заполошой стаей закружились... листья

Рассолодели от безделья - стали мягкими, слабыми из-за безделья. Нету фарту - нет везения. Осеннюю путину - Привыкли парнишкой помыкать - привыкли использовать парня, направлять его мысли, указывать что делать. Посадить на мушку птицу - с помощью прицела на ружье нацелиться на птицу, наблюдая за ней Заполошой стаей закружились листья - куча листьев, как птицы в стае, кружатся на ветру.