Значение слов рубило,копьё,гарпун,мамонт,человек разумный,родовая община.

Рубило - макролитическое орудие труда первобытного человека. Было универсальным орудием. Заменяло нож, топор, кирку. Для изготовления рубил использовались сама разные порода камня. Копьё - метательное, колющее или колюще-рубящее древковое холодное оружие. Копья бывают двух видов: метательные и для ближнего боя. Состоит из деревянного древка и металлического наконечника. Гарпун - бросковое копьё, для боя морского зверя. Пускается швырком, на хвосте, оборе или тросе. Мамонт - вымерший род млекопитающих из семейства слоновых. Достигали высоты 5,5 метров и массы тела 10-12 тонн. Жили 2млн-9000 лет назад в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Родовая община - форма социальной организации (община), где люди связаны родством, коллективным трудом и потреблением. Охота, расчистка леса, земледелие при примитивных орудиях труда требовали больших коллективных усилий.