Значение слова орган
Биология
Значение слова орган
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Орган - обособленная совокупность клеток и тканей, выполняющая определенную функцию (орган зрения - глаз, орган обоняния - нос и т.п.)
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