Значение слова осень

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Значение слова осень
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Гость:
Осень-время года, следующее за летом и предшествующее зиме .
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