Значение суффикса -ин в словах равнина, величина, смотрины.

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Значение суффикса -ин в словах равнина, величина, смотрины.
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