значение температуры по шкале цельсия, соответствующее абсолютной температуре 10 к, равно ...

Физика
значение температуры по шкале цельсия, соответствующее абсолютной температуре 10 к, равно ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 Кельвинов = -263,15 градусов цельсия
Гость:
T=t+273 t=T-273 t=10-273=-263 градусов по шкале цельсия
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