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Значение выражения 87c-74c, если c=1
Значение выражения 87c-74c, если c=1
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если с= 1 87*1-74*1= 13
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