Значение выражения НОК(18,20,45)+НОД(30,42) равно:

Значение выражения НОК(18,20,45)+НОД(30,42) равно:

Ответ(ы):

Ответил Гость:
НОК(18,20,45)=180 НОД(30,42)=6 Ответ 186
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