Значения каких выражений являются рациональными числами? а) (√7+√3)всё в квадрат??; б)(√6+3√7)(3√7-√6);в)(3+5√2)в квадрате - 30√2; г)√8+√8

Гость: Гость:

А)(√7+√3)²√7²+2√7√3+√3²=7+2√21+3=10+2√21 -Нет. б)(√6+3√7)(3√7-√6)=3√42+63-3√42-6=63-6=57 - Да. в) (3 + 5√2)²-30√2=59 - Да. г)√8+√8=4√2 - Нет. Ответ: б),в).