Значения каких выражений являются рациональными числами? а) (√7+√3)всё в квадрат??; б)(√6+3√7)(3√7-√6);в)(3+5√2)в квадрате - 30√2; г)√8+√8

Математика
Значения каких выражений являются рациональными числами? а) (√7+√3)всё в квадрат??; б)(√6+3√7)(3√7-√6);в)(3+5√2)в квадрате - 30√2; г)√8+√8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(√7+√3)²√7²+2√7√3+√3²=7+2√21+3=10+2√21 -Нет. б)(√6+3√7)(3√7-√6)=3√42+63-3√42-6=63-6=57 - Да. в) (3 + 5√2)²-30√2=59 - Да. г)√8+√8=4√2 - Нет. Ответ: б),в).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
У якій із цих сполук -СI2O3 чи CI2O7 масова частка хлору менша
Ответить
Химия
Электронная конфигурация электронного слоям атома углерода возбуждения состоян??я
Ответить
Окружающий мир
Запиши что огорчит а что порадует твоих родителей Огорчит _________________________________________________________________________________________...
Ответить
Русский язык
Чем является фразеологизм "от доски до доски" в предложении Сохранилось выражение "от доски до доски"
Ответить
Русский язык
Выписать из стихотворения словосочетания "глагол-существительное" , "глагол- наре??ие" , "существительное-существительное". Мелькает желтый лист ...
Ответить