Значения листа в жизни растения. Значение процессов : Фотосинтез,ипарение воды,??азообмен. Срочно.Заранее спасибо)).

Биология
Значения листа в жизни растения. Значение процессов : Фотосинтез,ипарение воды,??азообмен. Срочно.Заранее спасибо)).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотосинтез-процесс образования сахара и крахмала ,в листьях на свету,и при этом выделяется кислород:3
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