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Значимость труда ученого, его особенности.
Значимость труда ученого, его особенности.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Значимость: новые открытия, которые могут повлиять на будущее страны и социума.
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