Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?

Русский язык
Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?
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Гость:
1) Муха-Цокотуха 2) Мороз Иванович
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