Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?
Русский язык
Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?
Ответ(ы):
Гость:
1) Муха-Цокотуха 2) Мороз Иванович
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 километров дороги за 30 дней а другая в 2 раза больше времени За сколько дней могут заасфальтировать...
Математика
Алгебра
А арифметической прогрессии а6=-147,а7=-144.НАЙДИТЕ номер первого положительного член?? этой прогрессии..?