Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?

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Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?

Автор: Гость