Знаете ли вы Древнеримский писатель,живший позднее в Овидия,тоже написал "Метаморфозы".А.С.Пушкин,по собственному признанию,"читал охотно"его произведения.Кто этот автор?

Литература

Знаете ли вы Древнеримский писатель,живший позднее в Овидия,тоже написал "Метаморфозы".А.С.Пушкин,по собственному признанию,"читал охотно"его произведения.Кто этот автор?

Автор: Гость