Знаете ли вы Древнеримский писатель,живший позднее в Овидия,тоже написал "Метаморфозы".А.С.Пушкин,по собственному признанию,"читал охотно"его произведения.Кто этот автор?

Литература
Знаете ли вы Древнеримский писатель,живший позднее в Овидия,тоже написал "Метаморфозы".А.С.Пушкин,по собственному признанию,"читал охотно"его произведения.Кто этот автор?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автор его произведения Вергилий
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