Зная, что зависимость y от x является прямой пропорцианальностью, заполните таблицу. X -4 -2 0 2 4 6 8 Y. 6

Алгебра
Зная, что зависимость y от x является прямой пропорцианальностью, заполните таблицу. X -4 -2 0 2 4 6 8 Y. 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициент пропорциональности -3/2. На него просто умножаем каждый X и получаем ответ: 3 0 -3 -6 -9 -12
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