Знайдіть помилки в оголошеннях. Відредагуйте ці повідомлення Кіоск не працює. На больничному. У продажу є соняшникове масло. Увага! Поїзд прибуде із запізенням на два часа. Вчасно і якісно виконаємо любе ващше замовлення. Огол...
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Знайдіть помилки в оголошеннях. Відредагуйте ці повідомлення Кіоск не працює. На больничному. У продажу є соняшникове масло. Увага! Поїзд прибуде із запізенням на два часа. Вчасно і якісно виконаємо любе ващше замовлення. Оголошуємо набір учнів до музикальної школи Буду благодієн за допомогу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магазин не працює, На лікарняному, У продажу є соняшникова олія, Увага! Поїзд прибуде із запізненням на дві години, Вчасно і якісно виконаємо ваше будь-яке замовлення, Оголошуємо набір до музичної школи. Буду вдячний за допомогу.
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