Знайдіть помилки в оголошеннях. Відредагуйте ці повідомлення Кіоск не працює. На больничному. У продажу є соняшникове масло. Увага! Поїзд прибуде із запізенням на два часа. Вчасно і якісно виконаємо любе ващше замовлення. Огол...

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Знайдіть помилки в оголошеннях. Відредагуйте ці повідомлення Кіоск не працює. На больничному. У продажу є соняшникове масло. Увага! Поїзд прибуде із запізенням на два часа. Вчасно і якісно виконаємо любе ващше замовлення. Оголошуємо набір учнів до музикальної школи Буду благодієн за допомогу

Автор: Гость