Знайка и Незнайка решили порадовать Кнопочку и собрали для неё землянику. В корзи??е Знайки было 0,3 кг вкусной ягоды, а у Незнайки было 1/5 кг, так как он и сам очень любил эту ягоду. Сколько всего ягод получит Кнопочка в пода...

Математика

Знайка и Незнайка решили порадовать Кнопочку и собрали для неё землянику. В корзи??е Знайки было 0,3 кг вкусной ягоды, а у Незнайки было 1/5 кг, так как он и сам очень любил эту ягоду. Сколько всего ягод получит Кнопочка в подарок?

Автор: Гость