Знайка и Незнайка решили порадовать Кнопочку и собрали для неё землянику. В корзи??е Знайки было 0,3 кг вкусной ягоды, а у Незнайки было 1/5 кг, так как он и сам очень любил эту ягоду. Сколько всего ягод получит Кнопочка в пода...
Математика
Знайка и Незнайка решили порадовать Кнопочку и собрали для неё землянику. В корзи??е Знайки было 0,3 кг вкусной ягоды, а у Незнайки было 1/5 кг, так как он и сам очень любил эту ягоду. Сколько всего ягод получит Кнопочка в подарок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг 5 г = 1005 г 1)1005 + 3 = 1008(г) (Перевести в килограммы[1008 = 1 кг 8 г]) Ответ:Кнопочка получит в подарок 1 кг 8 г. ягоды. Учись хорошо!)
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