Знайти напругу на внутрішній ділянці кола та його опір,якщо Е.Р.С. джерело струму 6 В,зовнішній опір 5 Ом,напруга на зовнішній ділянці кола 5 В.?

Физика

Знайти напругу на внутрішній ділянці кола та його опір,якщо Е.Р.С. джерело струму 6 В,зовнішній опір 5 Ом,напруга на зовнішній ділянці кола 5 В.?

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