Знайти напругу на внутрішній ділянці кола та його опір,якщо Е.Р.С. джерело струму 6 В,зовнішній опір 5 Ом,напруга на зовнішній ділянці кола 5 В.?
Физика
Знайти напругу на внутрішній ділянці кола та його опір,якщо Е.Р.С. джерело струму 6 В,зовнішній опір 5 Ом,напруга на зовнішній ділянці кола 5 В.?
Ответ(ы):
Гость:
Працюй за фомулою: Закон Ома для ділянки електричного кола U I R прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й U = I * R I = U R R = U I
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