Знайти об’єм судини, в якій 1,4 кг азоту знаходиться під тиском 4·10^(6)Па і температу??і 560 К. 10^(6) в скобках степень
Физика
Знайти об’єм судини, в якій 1,4 кг азоту знаходиться під тиском 4·10^(6)Па і температу??і 560 К. 10^(6) в скобках степень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=1.4 кг M=28*10^-3 кг/моль p=4*10^6 Па T=560 K V=?p*V=m*R*T/M V=m*R*T/(p*M)=1.4*8.31*560/(4*10^6*28*10^-3)=0.058 м3 (58 л)==================================
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