Знайти об’єм судини, в якій 1,4 кг азоту знаходиться під тиском 4·10^(6)Па і температу??і 560 К. 10^(6) в скобках степень

Физика

Знайти об’єм судини, в якій 1,4 кг азоту знаходиться під тиском 4·10^(6)Па і температу??і 560 К. 10^(6) в скобках степень

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