Знайти величину гострого двогранного кута,якщо пряма,яка паралельна ребру і нале??ить одній із граней кута,віддалена від ребра і від другої грані кута на 12 см і 6√3 см відповідно
Геометрия
Знайти величину гострого двогранного кута,якщо пряма,яка паралельна ребру і нале??ить одній із граней кута,віддалена від ребра і від другої грані кута на 12 см і 6√3 см відповідно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Α = arc sin(6√3/12) = arc sin (√3/2) = 60°.
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