Знайти величину гострого двогранного кута,якщо пряма,яка паралельна ребру і нале??ить одній із граней кута,віддалена від ребра і від другої грані кута на 12 см і 6√3 см відповідно

Геометрия

Знайти величину гострого двогранного кута,якщо пряма,яка паралельна ребру і нале??ить одній із граней кута,віддалена від ребра і від другої грані кута на 12 см і 6√3 см відповідно

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