Знание каких наук использует летчик
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Знание каких наук использует летчик
Ответ(ы):
Гость:
География и физика. механика.
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