Знание каких наук использует летчик

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Знание каких наук использует летчик
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Гость:
География и физика. механика.
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Спасибо всем за твет этого вопрса
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