Знать понятия если можно покороче 1. Правовые нормы 2. Государство 3.Суверенитет 4.закон 5.право 6.конституция 7.гражданство 8.республика

Обществознание
Знать понятия если можно покороче 1. Правовые нормы 2. Государство 3.Суверенитет 4.закон 5.право 6.конституция 7.гражданство 8.республика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство- это самоорганизация людей, проживающих на одной территории, подчиняющихся одним и тем же законом и властям. право-отрасль закона гражданство-это юридическая связь человека с определённым государством.
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